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4 грудня • оновлено в 01:47
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В Україні скасували держмонополію на виробництво спирту

2.2т
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Монобільшість Верховної Ради України у вівторок, 3 грудня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про скасування державної монополії на виробництво спирту.

За документ №2300 проголосували 284 народних депутати. Його норми почнуть діяти уже з 1 січня 2020 року.

Законопроєкт, який вніс президент Володимир Зеленський, передбачає, що до 1 січня 2024 року імпортувати спирт зможуть тільки підприємства й організації, спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України.

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В Україні скасували монополію на спирт

В Україні скасували монополію на спирт

Поки що спирт легально виробляють лише заводи державного підприємства "Укрспирт".

Нові ж приватні підприємства з виробництва спирту в Україні зможуть будувати з 1 січня 2021 року. Крім цього, українським компаніям дозволять здійснювати імпорт спирту з-за кордону.

Відзначимо, за підрахунками уряду, через тіньові схеми з державною монополією на виробництво спирту Україна щорічно втрачає близько 4,6 млрд грн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як працює в Україні ринок контрафактного спирту.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Теги
Укрспирт Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Николаев Олег
Николаев Олег
На фото радость у причастных к событию.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
зальют шмурдяком однако.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Кацaп Кацaпыч, їбацця,їстимеш?привет из Коптей.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Фантомаск Разбушевальцман, не суди по своей паРРаше, скот одичалый. Пшел вон, бык.
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1
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