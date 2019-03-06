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В Україні скасували книги скарг: як це буде

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В Україні скасували обов'язкову вимогу про ведення книги скарг і пропозицій для клієнтів.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів у середу, 6 березня. Як зазначив перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, книга скарг була радянським рудиментом і провокувала зловживання з боку контрольних органів.

Крім того, така вимога призводила до додаткових витрат для бізнесу.

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"Загальні витрати для всіх компаній на рік складають 125 млн гривень", — зазначив Кубів під час засідання. При цьому, за його словами, книга скарг не є інструментом захисту прав споживачів.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні розгорівся скандал через тарганів у столичному супермаркеті Fozzy. Вони бігали по випічці.

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Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Прадавэц усехда прав!!!
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
А в концлагере это не имеет смысла .... Сосите))))
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