В Україні скасували книги скарг: як це буде

В Україні скасували обов'язкову вимогу про ведення книги скарг і пропозицій для клієнтів.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів у середу, 6 березня. Як зазначив перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, книга скарг була радянським рудиментом і провокувала зловживання з боку контрольних органів.

Крім того, така вимога призводила до додаткових витрат для бізнесу.

"Загальні витрати для всіх компаній на рік складають 125 млн гривень", — зазначив Кубів під час засідання. При цьому, за його словами, книга скарг не є інструментом захисту прав споживачів.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні розгорівся скандал через тарганів у столичному супермаркеті Fozzy. Вони бігали по випічці.

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