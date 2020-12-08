В Україні скасували 220 тисяч грн штрафу для чиновниці за схему з "євробляхами"

В Україні суд скасував штраф для чиновниці в розмірі 220 тисяч гривень за схему подвійного громадянства, яку використовують задля пільгового ввезення автомобілів на європейській реєстрації.

Відповідне рішення у справі №308/8891/20 ухвалив Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області. Про це свідчить інформація у Єдиному реєстрі судових рішень.

Зокрема, протягом 2018-2020 років жінка ввозила в Україну автомобілі в режимі "тимчасове ввезення до 1 року" без сплати митних платежів.

Для звільнення від оподаткування вона показувала паспорт громадянина Угорщини. Водночас вказувала на митниці адресу проживання на території держави.

Надалі громадянка вирішила розмитнити автомобіль VW Golf, де подала вже паспорт громадянина України. Фактично митниця встановила наявність у чиновниці двох паспортів – Угорщини та України.

За результатами перевірки митниця наклала на неї штраф за порушення правил на підставі ст. 485 Митного кодексу в розмірі 220 тисяч гривень.

Однак чиновниця оскаржила постанову в суді. Внаслідок суд зазначив, що митниця не довела належним чином, що громадянка є нерезидентом. На цій підставі постанови митниці визнали неправомірним і скасували штраф.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 45 нардепів від "Слуги народу" вирішили повністю скасувати акциз на ввезення машин, щоб "євробляхери" погодилися розмитнити свої авто.

19 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що комітет Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики розглянув низку законопроєктів щодо змін у митних правилах, які застосовуються для ввезення на територію України автомобілів із європейською реєстрацією.