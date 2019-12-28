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28 грудня • оновлено в 14:42
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В Україні штрафи для водіїв захотіли збільшити в десятки разів

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В Україні штрафи за неправильну стоянку можуть збільшити в десятки разів.

Зокрема, покарання за неправильну зупинку досягне 200 неоподатковуваних мінімумів. Про це йдеться в публікації OBOZREVATEL.

Один неоподатковуваний мінімум – 17 грн. Тобто розмір штрафу збільшиться з 255 до 3400 грн.

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Водночас різко зростуть штрафи і за парковку на місцях для людей з інвалідністю.

Якщо зараз за таке порушення можуть оштрафувати на 100 неоподатковуваних мінімумів, то за новими правилами – на 2000. В абсолютних цифрах зростання складе від 1700 до 34 тис. грн.

Відповідні пропозиції розробила група депутатів від "Слуги народу" (законопроєкт №2628).

В Україні штрафи за неправильну стоянку можуть збільшити в десятки разів

В Україні штрафи за неправильну стоянку можуть збільшити в десятки разів

Як повідомляв OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради в четвер, 19 грудня, відтермінувала штрафи за порушення митних правил під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією до 31 грудня 2019 року.

Які штрафи введуть у 2020 році:

  • за водіння машини на єврономерах – 8 500 грн;

  • повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на кермування протягом року;

  • за затримання розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

  • від 1 до 10 діб – 340 грн;

  • від 10 до 20 діб – 8 500 грн;

  • від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

  • від 30 діб – 170 000 грн.

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
штрафы
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