В Україні серйозно взялися за обглази через фейкові платіжки

Антимонопольний комітет України відкрив справи за ознаками скоєння 20 облгазами порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

"Справи розпочато за ознаками зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринках розподілу природного газу в межах територій ліцензійної діяльності, закріплених за відповідними облгазами", – повідомив у Facebook глава комітету Юрій Терентьєв.

За його словами, підставою для початку справ стало донарахування облгазами (всупереч Кодексу газорозподільних систем) побутовим споживачам обсягів спожитого природного газу понад обсяги, визначені за даними лічильників.

Мова йде про наступні облгази: "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Дніпрогаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Криворіжгаз", "Львівгаз", "Миколаївгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Тисменицягаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Хмельницькгаз", "Чернівцігаз" і "Чернігівгаз".

Глава Антимонопольного комітету підкреслив, що подібні дії облгазів призводять до додаткових, необгрунтованих витрат споживачів.

"На сьогодні комітет здійснює збір доказів у справах, зокрема, тривають позапланові виїзні перевірки зазначених облгазів, а також очікується інформація від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, і Міністерства енергетики та вугільної промисловості", – резюмував Терентьєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення прийняли після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які утричі вищі за попередні.

Раніше в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо: в "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлений газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, у НКРЕКП запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів.

25 березня НКРЕКП оштрафувала три облгази на 850 тисяч гривень кожен і зобов'язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

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