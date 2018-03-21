В Україні середня зарплата зросте до 10 тисяч: названі терміни

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що в Україні середня заробітна плата може зрости до 10 тис. гривень вже в жовтні-листопаді поточного року.

Крім того, за його словами, в Україні вже зараз є безліч вакансій із заробітною платою понад 15 тис. гривень , повідомляє "Урядовий портал".

"На сьогодні тисячі вакансій, заробітна плата у яких перевищує 15 тис. гривень . Причому це не тільки Київ. Це і Полтавська і Дніпропетровська область, і Одеса, і Тернопільська та Запорізька області. Тобто в цілому по Україні тільки через служби зайнятості спокійно можна знайти роботу на таку зарплату", - повідомив Розенко.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що паралельно з питанням підвищення заробітних плат, уряд працює і над поліпшенням умов праці.

"Тут, безумовно, мова йде і про мобільність робочої сили, і про поліпшення інфраструктури, і про розширення можливості надавати працівниками пакети соціальних послуг. Це має бути комплексна реформа і ми працюємо по кожному цьому напрямку", - резюмував Розенко.

Як повідомляв "Обозреватель", в Україні в січні середня зарплата виросла на 28,3%.