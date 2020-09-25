В Україні щорічно будуть індексувати аліменти: набув чинності новий закон

В Україні 25 вересня набув чинності закон про щорічну індексацію аліментів. Він передбачає що визначену судом суму виплат будуть перераховувати.

Тест закону опублікували у виданні "Голос України" 24 вересня. Таким чином на наступний день закон вже набув чинності. За основу цей закон Верховна Рада схвалила ще 18 червня.

Відтепер індексація аліментів має проводитися щорічно, якщо інше не передбачене у договорі між батьками. Індексація розміру аліментів проводиться щороку, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.

Сімейним кодексом України (частина друга статті 184) передбачено, що розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

Що зміниться

Виконавця зобов'язують кожного року індексувати розмір аліментів, визначений судом у грошовій сумі.

Вдасться частково зменшити навантаження на місцеві загальні суди та суди апеляційної та касаційної інстанцій. А також на держбюджет, оскільки скоротять кількість отримувачів соцвиплат.

Завданням є покращення матеріального становища людей, шляхом індексації розміру аліментів на їх утримання.

Зараз розмір аліментів не може бути меншим, ніж 50% від прожиткового мінімуму на дитину. Наприклад, якщо аліменти сплачуються на дитину віком п'ять років, зараз вони повинні становити не менше 929 грн (прожитковий мінімум становить 1859 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже підготували законопроєкт, який передбачає, що новий мінімальний розмір аліментів для дітей віком до 6 років становитиме не менше 70% базової величини (1470 грн).

Водночас, якщо у батьків буде достатній дохід, то розмір аліментів збільшать до 110% базової величини для дітей старше 6 років і до 140% для дітей до 6 років (2310 і 2940 грн відповідно).