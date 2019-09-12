В Україні ще раз знизять ціну на газ для населення: коли і на скільки

В Україні у вересні ціна на газ для населення знизиться на 3,4% у порівнянні з тією, що була встановлена в серпні.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз-України". Зазначається, що нова ціна розрахована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

"Отже, ціна газу, за якою Нафтогаз продає його у вересні газзбутам і постачає споживачам за ПСО, визначена на рівні 4 493,64 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). У порівнянні з серпнем вартість газу зменшиться на 3,4%. Кінцева ціна газу у регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- або міськгазу. Постачальники газу зобов'язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", – зазначено у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості блакитного палива в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У випадку, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ з 1 травня.

24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

В результаті НАК і уряд досягли угоди про зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

14 червня НАК "Нафтогаз України" розрахував нову ціну природного газу для населення – вона складе 5553,89 гривні за 1 тисячу кубометрів. Відповідний тариф вказувався без урахування податку на додану вартість, націнки постачальника і вартості доставки. Таким чином, ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам і постачає споживачам за ПСО, зменшилася на 7,3%.

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