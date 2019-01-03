В Україні "Сбербанк" покарали на 95 млн гривень

Національний банк України оштрафував "Сбербанк", що є дочірньою структурою однойменного російського банку, на 94,7 млн гривень.

Відповідний захід був застосований до банку за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень, йдеться на сайті НБУ.

Ризикова діяльність "Сбербанку" полягала, зокрема, у:

продовженні проведення (у тому числі на підставі документів, що не відповідають дійсності) великомасштабних фінансових операцій з видачі з рахунків клієнтів – юридичних осіб готівкових коштів, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів;

здійсненні фіктивного підприємництва, після неодноразового застосування Національним банком України заходів впливу за подібні фінансові операції у 2015 та 2017 роках;

проведенні фінансових операцій, що полягали в розрахунках платіжними картками за кордоном в закладах, які проводять азартні ігри.

У НБУ підкреслюють, що після отримання попереднього акту перевірки, в якому було зафіксовано здійснення "Сбербанком" ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд гривень, банк не припинив подібну діяльність.

Водночас "Сбербанк" змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій, які містять ознаки таких, що можуть бути пов’язані з легалізацією кримінальних доходів та здійсненням фіктивного підприємництва.

"Сбербанк" ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про суму 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Апеляційний суд Києва у зв'язку з цим 12 вересня 2018 року заарештував акції українських "дочок" російських банків за участі держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку. Однак це рішення було оскаржене у Верховному Суді 14 вересня.