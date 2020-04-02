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2 квітня • оновлено в 09:51
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В Україні розвернувся курс долара: скільки коштує валюта 2 квітня

5.8т
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Національний банк України встановив довідковий курс долара по відношенню до гривні на 2 квітня на позначці 27,75 грн/$. Він виріс на 13 копійок в порівнянні з попереднім днем, євро же подорожчав на 7 копійок – до 30,32 грн.

Про це сказано на офіційному сайті Нацбанку.

Курс НБУ на 2 квітня

100 доларів США – 2775 грн

100 євро – 3032 грн

Відзначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки в першому читанні. Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн в найближчому майбутньому чекати не варто.

Курс долара НБУ

Курс долара НБУ

Скріншот

Курс євро НБУ

Курс євро НБУ

Скріншот

Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

1 квітня Національний банк не продавав і не купував валюту на міжбанківському валютному ринку.

"Ринок балансувався без нашої участі – при незначних коливаннях і переважно навколо позначки 27,7 гривень за долар США", – йдеться в повідомленні.

У НБУ відзначають, що попит і пропозиція валюти з боку бізнесу в цілому були врівноважені. Немає ажіотажного попиту на валюту і у населення. У Нацбанку навіть говорять, що після пікового попиту 10-18 березня валюту більше продають, ніж купують. Чистий продаж валюти населенням через каси та інтернет з початку року перевищив $300 млн.

В НБУ нагадують, що в минулому році для згладжування коливань в сторону зміцнення гривні викупили в резерви майже $8 млрд. У цьому році для згладжування коливань в іншу сторону продали $1,4 млрд.

Курс долара в банках

При цьому в банках курс долара виріс в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 28,0 грн/$, а купують по 27,5 грн/$. Європейську валюту продають по 30,8 грн/€, а купують по 30,0 грн/€.

Курс в банках

Курс в банках

Скріншот

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,69 грн, а купують за 27,64 грн.

Євро трохи знизився по відношенню до гривні – в продажу коштує 30,26 грн, а в покупці – 30,21 грн.

Курс на міжбанку

Курс на міжбанку

Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,65 грн

Продаж – 27,78 грн

Долар на чорному ринку

Долар на чорному ринку

Скріншот

Євро

Купівля – 29,9 грн

Продаж – 30,2 грн

Євро на чорному ринку

Євро на чорному ринку

Скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 27,25 грн

Продаж – 27,75 грн

Долар в обмінниках

Долар в обмінниках

Скріншот

Євро

Купівля – 29,5 грн

Продаж – 30,1 грн

Євро в обмінниках

Євро в обмінниках

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 1 квітня склав 27,62 грн/$. Він знизився на 44 копійки в порівнянні з попереднім днем, євро же подешевшав на 71 копійку – до 30,25 грн.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна Київ
Теги
курс валют долар гривня євро
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну слава богу, дождались.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Укроинская гривня стоит как вкопанная, а бедный доллар и падает и растет и ужом вертится вокруг нее.
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Он Алекс
Он Алекс
Pavlov Dmitry, российская свинопсина троль за поребрик изыди
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