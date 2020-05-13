В Україні розсекретять частину оборонних закупівель: деталі рішення Ради

У середу, 13 травня, монобільшість Верховної Ради відправила на повторне друге читання законопроєкт про розсекречені оборонні закупівлі.

"За" відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів, однак лише з другої спроби (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Законопроєкт ініціювали 8 депутатів від "Слуги народу" і один – від "Європейської солідарності".

У висновках Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначається, що під час підготовки законопроєкту до другого читання надійшло 470 поправок і пропозицій, із яких 324 було враховано, зокрема частково чи редакційно, 146 – відхилено. Також профільний Комітет під час доопрацювання проєкту закону до другого читання частково врахував зауваження Головного юридичного управління Апарату ВР.

Документом же передбачені механізми захисту вітчизняного виробника. Так, враховано можливість коригування цін у разі істотних змін фінансово-економічних умов виконання контрактів, застосування критерію "вартість життєвого циклу" при відборі виконавців.

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Передбачає документ і затвердження типових державних контрактів, впровадження критерію "життєвий цикл" озброєння, військової та спеціальної техніки; поступовий перехід до державного підтвердження якості на основі підходів, що використовуються у відповідних стандартах НАТО.

Водночас державним замовникам надається можливість здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за прозорими та конкурентними процедурами, а також за імпортом.

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Крім цього, законопроєктом передбачено здійснення закупівель у рамках трирічного планування, підтримку національної оборонної промисловості як державного, так і приватного сектору.

Водночас передбачено надання доступу до процедур закупівель оборонної продукції іноземним постачальникам за умови надання переваги виробникам, локалізованим на митній території України, а також виробникам, які забезпечують вигідніші умови утримання, сервісу і ремонту поставленої продукції; можливість укладання інвестиційних угод на розвиток виробництва тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з офіційним повідомленням від Міністерства оборони України, у 2020-му році силове відомство планувало закуповувати бронемашини абсолютно іншого технічного рівня – "Козак-2М1" виробництва Приватного акціонерного товариства "НВО "Практика".