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В Україні розповіли, як позбутися "автомотлоху"

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В Україну продовжують завозити "автомотлох", що пов'язано з дискримінаційними вимогами до імпорту.

"Автомобіль, який був у вжитку, можна в Україні завезти зі стандартом Євро-2, а новий автомобіль Євро-4, наприклад, ви не завезете, Євро-2, Євро-3 — також. Нас обмежують в імпорті нових автомобілів, натомість дозволяють завозити старі", — повідомив автоексперт Олег Назаренко в коментарі "Сегодня".

Крім того, на його думку, підтримку тренду надає доступність ремонту старих авто.

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Штрафи до 170 тисяч: в Україні почнуть масове полювання на "євробляхи"

"Чому німці віддають старі легковики нам? У Німеччині навіть прислів'я: я не такий багатий, щоб їздити на старому легковику. Чим старіше авто, тим частіше його потрібно ремонтувати. Але гроші на ремонт в Україні та Німеччині різні. Автомеханік німецької СТО отримає від 1000 євро за ремонт вашого автомобіля, а в нас ту ж роботу виконують за 1000 гривень", — заявив Назаренко.

Експерт підкреслив, що імпорт вживаних авто також б'є по вітчизняному автопрому.

"Імпорт вживаних автомобілів не конкурент імпорту нових автомобілів. Він конкурент у ціновому сегменті недорогих автомобілів, які може виробляти вітчизняний автопром", — підсумував Назаренко.

В Україну продовжують завозити "автомотлох"

В Україну продовжують завозити "автомотлох"

Нагадаємо, що у Києві 15 травня власники авто на єврономерах частково перекрили рух на вул. Грушевського. Вони вимагали продовження пільгового періоду для розмитнення своїх автомобілів, який мав закінчитися 22 травня.

Які штрафи введуть:

  • за водіння авто на єврономерах — 8500 грн;

  • повторне протягом року водіння — 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

  • якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби — 170 грн;

  • від 1 до 10 діб — 340 грн;

  • від 10 до 20 діб — 8500;

  • від 20 до 30 діб — 85 000 грн;

  • від 30 діб — 170 000 грн.

Як писав OBOZREVATEL, також "євробляхери" позбудуться права займатися комерційною діяльністю, наприклад, працювати у службах таксі.

8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см — €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники авто не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України проходили акції протесту.

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Читайте всі новини по темі "Авто на єврономерах" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "импорт б/у авто также бьет по отечественному автопрому" Эээ, а поделитесь успехами вашего отечественного автопрома? Сколько тысяч легковых автомобилей выпустил ваш автопром в 2018?
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Raider Raider
Raider Raider
Слушай Назаренко , а что выпускает отечественный автопром , ты эксперт в чем?
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Хохло-шлюх, бывший в употреблении, можно в Украину завезти со стандартом дубло. Ну это ведро )))
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Raider Raider
Raider Raider
Тамбовцев Олег, от тупой русни как всегда просто бессмысленный набор букв))))
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