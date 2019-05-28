В Україні розповіли, як позбутися "автомотлоху"

В Україну продовжують завозити "автомотлох", що пов'язано з дискримінаційними вимогами до імпорту.

"Автомобіль, який був у вжитку, можна в Україні завезти зі стандартом Євро-2, а новий автомобіль Євро-4, наприклад, ви не завезете, Євро-2, Євро-3 — також. Нас обмежують в імпорті нових автомобілів, натомість дозволяють завозити старі", — повідомив автоексперт Олег Назаренко в коментарі "Сегодня".

Крім того, на його думку, підтримку тренду надає доступність ремонту старих авто.

"Чому німці віддають старі легковики нам? У Німеччині навіть прислів'я: я не такий багатий, щоб їздити на старому легковику. Чим старіше авто, тим частіше його потрібно ремонтувати. Але гроші на ремонт в Україні та Німеччині різні. Автомеханік німецької СТО отримає від 1000 євро за ремонт вашого автомобіля, а в нас ту ж роботу виконують за 1000 гривень", — заявив Назаренко.

Експерт підкреслив, що імпорт вживаних авто також б'є по вітчизняному автопрому.

"Імпорт вживаних автомобілів не конкурент імпорту нових автомобілів. Він конкурент у ціновому сегменті недорогих автомобілів, які може виробляти вітчизняний автопром", — підсумував Назаренко.

В Україну продовжують завозити "автомотлох"

Нагадаємо, що у Києві 15 травня власники авто на єврономерах частково перекрили рух на вул. Грушевського. Вони вимагали продовження пільгового періоду для розмитнення своїх автомобілів, який мав закінчитися 22 травня.

Які штрафи введуть:

за водіння авто на єврономерах — 8500 грн;

повторне протягом року водіння — 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби — 170 грн;

від 1 до 10 діб — 340 грн;

від 10 до 20 діб — 8500;

від 20 до 30 діб — 85 000 грн;

від 30 діб — 170 000 грн.

Як писав OBOZREVATEL, також "євробляхери" позбудуться права займатися комерційною діяльністю, наприклад, працювати у службах таксі.

8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см — €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники авто не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України проходили акції протесту.

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