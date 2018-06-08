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В Україні розповіли, що відбувається з цінами

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В Україні з початку року споживчі ціни зросли на 4,4%, а базова інфляція склала 3,5%.

У річному вимірі зростання цін сповільнилося до 11,7% з 13,1%, свідчать дані, опубліковані на сайті Державної служби статистики.

Зокрема Вартість продуктів харчування і безалкогольні напої за підсумками попереднього місяця знизилися на 0,7%.

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Найбільше подешевшали яйця і гречана крупа - 9,5% і 7,3% відповідно. Ціни на овочі, молоко і молочні продукти, цукор, сало, фрукти, рис, олію знизилися на 2,9-0,5%.

У той же час вартість алкогольних напоїв зросла на 1%, а тютюнових виробів - на 2,4%.

Зростання цін на послуги ЖКГ на 0,1% відбулося через підвищення тарифів на водопостачання на 2,2%, каналізацію - на 1,8%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 1,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в Україні сталося стрімке зростання цін на овочі "борщового набору".

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "Обозреватель".

Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Об'єкти
інфляціяДержавна служба статистики України
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