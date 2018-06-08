В Україні розповіли, що відбувається з цінами

В Україні з початку року споживчі ціни зросли на 4,4%, а базова інфляція склала 3,5%.

У річному вимірі зростання цін сповільнилося до 11,7% з 13,1%, свідчать дані, опубліковані на сайті Державної служби статистики.

Зокрема Вартість продуктів харчування і безалкогольні напої за підсумками попереднього місяця знизилися на 0,7%.

Найбільше подешевшали яйця і гречана крупа - 9,5% і 7,3% відповідно. Ціни на овочі, молоко і молочні продукти, цукор, сало, фрукти, рис, олію знизилися на 2,9-0,5%.

У той же час вартість алкогольних напоїв зросла на 1%, а тютюнових виробів - на 2,4%.

Зростання цін на послуги ЖКГ на 0,1% відбулося через підвищення тарифів на водопостачання на 2,2%, каналізацію - на 1,8%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 1,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше в Україні сталося стрімке зростання цін на овочі "борщового набору".