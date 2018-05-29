В Україні розповіли про серйозні проблеми Криму

В окупованому Криму рівень освітленості знизився на 26%, що може свідчити про економічний спад на півострові.

"Найбільш видиме зниження рівня освітленості можна спостерігати для центральних районів АР Крим та для населених пунктів орієнтованих на надання лікувально-курортних послуг: Ялта, Алушта, Євпаторія - Заозерне", - йдеться на сайті Міністерства з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

У той же час супутникові знімки зафіксували найменше зниження рівня освітленості для населених пунктів, в яких розміщені об'єкти Чорноморського флоту та Збройних сил Росії (Севастополь, Феодосія, Джанкой, Новофедорівка), а також в районі будівництва Керченського мосту (острів Тузла).

У Міністерстві з питань окупованих територій відзначили, що споживання електроенергії в усьому світі вважають важливим показником економічної активності. Зокрема, в країнах з низьким і середнім рівнем доходу зміна нічної освітленості на 1% приблизно дорівнює зміні доходу на 1%

Міністерство з питань окупованих територій

Міністерство з питань окупованих територій

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли, що робити з Керченським мостом після повернення Криму.