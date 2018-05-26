В Україні розповіли про проблеми з вирішенням питання авто на єврономерах

Голова "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявив, що громадська організація веде діалог з владою щодо вирішення проблеми автомобілів з європейської реєстрацією, проте деякі державні інстанції затягують прийняття відповідного законопроекту.

"Діалог дійсно є. Зараз Мінекономіки рахують доцільність, дають економічні обгрунтування щодо зниження або зняття повністю акцизу, зниження митних ставок", - повідомив Ярошевич в інтерв'ю "Факти. ICTV".

За його словами, голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна дає можливість зараз розробити ідеальний закон, коли будуть задоволені і держава (надходження до бюджету), і українці (доступно для громадян).

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Однак законодавчі зміни просуваються важко і тільки під тиском громадськості.

"Затягують інстанції державні, так як дуже складна система законотворення або прийняття цього закону, тому що є як автолобісти, так і зацікавлені особи, які не хочуть прийняти закон, тому що це вже не буде абсолютно контрольований ринок... Ми робимо таку субвенцію законів, яка буде ідеальною для прийняття в Україні", - резюмував Ярошевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні посилили правила ввезення автомобілів з литовською реєстрацією - тепер на митниці потрібно буде надати дозвіл на працевлаштування в Литві і трудовий договір.