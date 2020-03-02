Українців "кидають" із працевлаштуванням: розкрито велику аферу

В Україні однією із найпопулярніших і найнебезпечніших шахрайських схем є афера з працевлаштуванням.

"Вам пропонується нескладна, але, як правило, не потребуюча особливих вмінь та досвіду робота та непоганий за це заробіток. Ви відправляєте копії документів, селфі з паспортом, та (або) сплачуєте "за послуги" агенції чи "щоб довести свою порядність", – повідомляє Українська асоціація міжбанківських платіжних систем ЕМА.

Однак спеціалісти зазначають, що усі ці вакансії – неіснуючі і ніякої роботи людина не отримає.

"Пів біди, якщо ви втратите лише "комісію за працевлаштування". Набагато більша небезпека криється у тому, що через свою необачність із селфі з документами, вам доведеться пояснювати якій-небудь кредитній організації (і не одній), що швидкий кредит, який на ваш паспорт оформлять злочинці, брали не ви, а невідомо хто", – резюмували представники ЕМА.

В Україні однією із найпопулярніших і найнебезпечніших шахрайських схем є афера із працевлаштуванням

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як аферисти крадуть гроші з карток українців. Також експерти пояснили, як захистити себе від шахраїв.

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