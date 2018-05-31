В Україні розповіли про долю нової програми МВФ

Україна зможе претендувати на нову програму з Міжнародним валютним фондом не раніше 2020 року.

Це пов'язано з проведенням в 2019 році в країні президентських і парламентських виборів, заявив глава Національного банку України Яків Смолій, передає УНІАН.

"У наступному році нам не варто чекати нової програми. Я думаю, що це може бути 2020 рік, якщо буде така необхідність", - зазначив Смолій.

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За його словами, нова програма МВФ буде дублювати ті умови, які Україна не виконала в рамках діючої програми.

"Без цих реформ неможливий подальший економічний ріст", - резюмував Смолій.

Нагадаємо, що програма SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд доларів була прийнята МВФ навесні 2014 року. Україна отримала два транші, після чого кредитування було заморожене.

Навесні 2015 року її замінила нині діюча програма Фонду з використанням механізму розширеного фінансування (EFF).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мінфіні розповіли про долю нової програми з МВФ.