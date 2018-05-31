В Україні розповіли про банки-порушники: опублікований список

В Україні з 82 платоспроможних банків норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2), який повинен становити не менше 10%, за станом на 1 травня порушили два банки.

Зокрема, у ВТБ Банку показник Н2 склав 8,02%, а у Банку Форвард - 0%, повідомляє Finclub з посиланням на дані НБУ.

Серед українських банків, менше необхідних 200 млн гривень регулятивний капітал (норматив Н1) був тільки у Банку Форвард (-253,07 млн гривень).

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Норматив миттєвої ліквідності (Н4), який повинен становити не менше 20%, виконали всі банки, як і норматив поточної ліквідності (Н5), який повинен становити не менше 40%.

У той же час норматив короткострокової ліквідності (Н6), який повинен становити не менше 60%, порушив ВТБ Банк (29,96%), Укрсоцбанк (45,45%) і Банк Кредит Дніпро (57,36%).

При цьому 15 банків порушили норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який повинен становити не більше 25%.

Норматив великих кредитних ризиків (Н8, не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу) порушував тільки Банк Форвард.

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Норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9, не більше 25%) порушували 18 банків.

Норматив інвестування в цінні папери (Н11, не більше 15%) порушував банк "Аркада" (20,03%).

Норматив загальної суми інвестування (Н12, не більше 60%) ніхто з банків не порушував.

В результаті Банк Форвард порушував найбільшу кількість нормативів (7), в топ-3 також увійшли ВТБ Банк (4) і Банк Кредит Дніпро (3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство фінансів України заявило про плани повністю вийти з капіталу націоналізованих "ПриватБанку" та "Укргазбанку