В Україні розповіли, коли запустять 5G

США і низка держав у Європі та Азії планують запуск у комерційну експлуатацію зв'язку нового покоління 5G вже у наступному році - узгодження стандартів для використання мереж п'ятого покоління відбудеться під час Всесвітньої конференції радіозв'язку восени 2019 року.

Після цього процесу Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації, почне розгляд питання запуску 5G в Україні, повідомляє UBR.

"Наразі зусилля НКРЗІ зосереджені на покращенні якості зв'язку в мережах 3G і 4G, і забезпеченням всієї території України покриттям даними технологіями, особливо для потреб сільської місцевості, розвитку медицини, освіти, безпеки та громадського порядку в регіонах", - зазначили у комісії.

Українські мобільні оператори зазначають, що готуватися до запуску технології почали давно. Однак проблема полягає не тільки у бюрократичних питаннях - до 5G не готові самі абоненти.

"Обладнання і терміналів, які б відповідали новим стандартам, в масовому виробництві поки немає, працюють тільки окремі, дослідні екземпляри, а найголовніше - немає контенту і сервісів, для яких необхідний 5G у комерційних масштабах. Тому говорити про впровадження 5G в Україні можна тільки у довготерміновій перспективі. Зараз головне завдання ринку - розвиток мереж 4G і надання доступу до технологій високошвидкісної передачі даних максимальній кількості користувачів", - заявили представники "Київстару".

При цьому аналітики зазначають, що в Україні технології 3G і 4G можуть із великим запасом забезпечити зростання трафіку протягом найближчих 2-3 років без необхідності технологічного апгрейду.

"Ні зараз, ні найближчими роками в Україні не буде ключових передумов для розвитку мереж мобільного зв'язку п'ятого покоління. У нас немає платоспроможного попиту в тих масштабах, які виправдовували б інвестиції в їхнє будівництво. Щоб забезпечити величезну пропускну здатність для безлічі споживачів, доведеться задіяти частоти в діапазонах від 3,5 ГГц і до 28 ГГц. Такі мережі будуть "золотими", що, знов-таки, виправдане лише за масштабного платоспроможного попиту", - резюмував телеком-експерт Роман Хімич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мобільні оператори підготували українцям неприємний сюрприз із тарифами.