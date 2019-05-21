В Україні розпочала роботу місія МВФ: що заплановано

В Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Експерти фонду проведуть зустрічі з представниками уряду і за підсумками роботи мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд доларів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив ухвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

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На думку експертів, робота місії та ймовірність ухвалення нею позитивного рішення можуть зіткнутися з додатковими труднощами у зв'язку з тим, що президент Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував уряду піти у відставку.

При цьому на день раніше радник Зеленського з макроекономічної політики Олег Устенко повідомив, що Україна в короткостроковій перспективі зможе утримати макрофінансову стабільність без чергового траншу Міжнародного валютного фонду.

"Щоб покрити виплати за борговими облігаціями, у нас є резерви Єдиного казначейського рахунку і "подушка безпеки" у вигляді понад 20 млрд доларів золотовалютних резервів", — заявив він.

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми складе 3,9 млрд доларів. При цьому близько 1,4 млрд доларів надали відразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми у 2019 році.

Місія МВФ перебуватиме на території України протягом двох тижнів

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи — було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

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