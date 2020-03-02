В Україні шахраї організували схему обману за допомогою нібито спеціальних онлайн-кінотеатрів, яких насправді взагалі не існує.

Про це сказано в матеріалі ЕМА. Українців попереджають, що перше на що варто звертати увагу, це те, чи є помилка в назві кінотеатру.

"Це нова для України, але дуже вже популярна в РФ, та відкатана там схема. Наприкінці 2019 року вона з’явилася і в нашій країні і вже поширюється тут як вірус. Якщо коротко, то суть її така: на сайті знайомств чи у месенджері, "приваблива дівчина" (яка насправді – непривабливий шахрай) знайомиться з романтично налаштованим чоловіком і пропонує йому провести вечір у спеціальному романтичному "кінотеатрі на двох", – пояснюють в статті.

Онлайн-кінотеатр

Якщо жертва-парубок погодився, то "дівчина" надсилає йому, спеціально створений сайт "для бронювання сеансу".

Відзначається, що сайт виглядає досить правдоподібно: крадені у реальних кінотеатрів зображення, фіктивні відгуки, адреси вказують на реальні ТРЦ у великих містах.

"Якщо жертва ретельно не перевірить сайт, не зрозуміє, що таких кінотеатрів не існує за вказаними адресами та не збагне те, що усе це від початку до кінця брехня і шахрайство, то відправить кошти "за бронювання" на картку шахраям, а "дівчина" зникне так, як і з’явилася", – попереджають в статті.

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