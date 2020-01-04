В Україні розкрили шахрайську схему фінансових аукціонів: хто постраждав

В Україні кіберполіція викрила шахрайську схему фінансових аукціонів з щомісячним обігом 100 тис. доларів США.

Як повідомляється на сайті відомства, шахраї створили низку фіктивних веб-ресурсів для махінацій на фінансових ринках. Обіцяючи високий прибуток, вони спонукали громадян вкладати гроші в сумнівні фінансові операції без можливості повернення коштів.

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Кіберполіція встановила, що зловмисники розмістили кілька своїх call-центрів у Києві. Під виглядом проведення торгів на світових фінансових ринках вони залучали громадян вкладати гроші, обіцяючи при цьому високий прибуток або гарантоване повернення вкладів. Зате створювали імітацію торгів, привласнюючи гроші собі.

Коли клієнт намагався вивести гроші, йому пропонували продовжити участь в торгах. Якщо він відмовлявся, зловмисники проводили низку операцій, які приводили до повної втрати клієнтом грошей. Всі вкладені гроші зараховувалися на офшорні рахунки зловмисників. Дохід від такої діяльності сягав понад 100 тис. щомісяця.

Шахраї працювали на території України і країн Європейського союзу. Зараз кіберполіція встановлює всіх постраждалих.

Кіберполіції викрила шахраїв npu.gov.ua

Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування офісних приміщень шахраїв. За їхнім результатами було вилучено системні блоки, сервери і мобільні телефони.

Кіберполіції викрила шахраїв npu.gov.ua

Під час попереднього огляду цієї техніки працівники кіберполіції встановили, що зловмисники також продавали заборонені медичні препарати. Їх продаж здійснювався в Україні і за кордоном через інтернет.

Дії спритників кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) КК України. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення та конфіскація майна.

Кіберполіції викрила шахраїв npu.gov.ua

Кіберполіція попереджає: інвестуючи в подібні фінансові проекти, не існує жодних гарантій виплат або повернення вкладених коштів. Зате існує велика ймовірність того, що ви можете стати жертвою чергової шахрайської схеми.

Кіберполіції викрила шахраїв npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні новорічних свят знову активізувалися шахраї, які виманюють у українців мільйони гривень. В основному працюють через SMS-повідомлення і шахраюють з банківськими картами. За грудень зловмисники провернули кілька як нових, так і вже давно перевірених схем.

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