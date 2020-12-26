В Україні розкрили популярну схему автошахраїв: жертви самі віддають гроші

Роман Груша Економіка 05:20, 26.12.2020

В Україні стала популярною нова схема автомобільних шахраїв. Аферисти підкидають у машину записку, в якій немає ніяких погроз, тільки номер телефону.

Зателефонувавши за вказаним номером, шахраї повідомлять, що разом з запискою залишили "закладку" – предмет, який може пошкодити авто. Про це повідомляє "Сегодня".

Після цього аферисти вимагають заплатити 4000 гривень. Нібито після отримання грошей вони розкажуть, що зробити, щоб прибрати "закладку".

Експерт з автобезпеки Сергій Яремчук порадив ігнорувати погрози і не вступати в контакт з шахраями. Також можна перевірити машину на СТО.

За його словами, щоб потрапити в закриту машину злочинці перехоплюють сигнал автоматичного замка за допомогою спеціального приладу – кодграббера.

Нагадаємо, що українці частіше стають жертвами шахраїв, які телефонують від імені нібито працівників банку і виманюють гроші. Про те, як працює схема і як не стати жертвою обману, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Економіка

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