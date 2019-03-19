В Україні розкажуть, як бізнесу адаптуватися до міжнародних вимог прозорості

Мінфін спільно з НБУ наприкінці 2018 року вийшли на фінішну пряму в питанні впровадження заходів протидії проявам BEPS в Україні.

З’явився законопроект, який передбачає суттєві зміни до податкового законодавства, спрямовані на протидію здійсненню операцій та використанню структур, мотивованих головним чином бажанням отримати податкову вигоду, повідомив Ігор Чуфаров, партнер відділу оподаткування і юридичних послуг Ernst&Young.

З початку 2019 року набрали чинність важливі зміни у правилах трансфертного ціноутворення, які, серед іншого, надають можливість податковим органам перевіряти контрольовані операції виходячи з їх реальної природи, а не тільки юридичного оформлення.

Україна ратифікувала MLI і застосовувати податкові конвенції може стати ще складніше.

Незважаючи на кроки, зроблені Україною для впровадження інструментів протидії BEPS, іноземні країни (насамперед європейські) пішли далеко вперед.

Міжнародному бізнесу складно розібратись у розмаїтті нових правил, а інколи й зрозуміти, чому податкові органи все частіше запитують інформацію про іноземні компанії групи та ставить під сумнів працездатність міжнародних структур, що існували роками.

У міжнародному правовому середовищі, що динамічно змінюється, бізнесу важливо вчасно адаптуватись до нових вимог та ставати прозорим. Як це зробити? Рішення повинне бути прийняте виходячи з особливостей саме вашого бізнесу. В цьому особливість періоду пост-BEPS, на порозі якого перебуває Україна.

Ігор Чуфаров, партнер відділу оподаткування і юридичних послуг Ernst&Young.

Для спільного обговорення цих питань та віднаходження оптимальних рішень в інтересах суспільствах 29 березня 2019 року у готелі Park Inn (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55) зберуться фахівці державних органів влади, представники бізнесу, законодавці і експерти.

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