В Україні протягом останніх двох років група осіб уникала сплати податків під час імпорту автомобілів з ЄС і США. Збитки держави від схеми становлять близько 2 мільярдів гривень.

Як повідомляє пресцентр Державної фіскальної служби у Facebook, за цей час із порушенням закону в країну ввезли 130 тисяч транспортних засобів.

Зазначається, що для оборудок використовували реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів. Завдяки цьому організували незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю.

Зловмисники продавали автомобілі українцям за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їхніх запчастин "підприємствам-скрутчикам" для фіктивного формування схемного податкового кредиту.

"Так підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень", – зазначив в.о. голови ДФС Дмитро Сосинович.

Триває досудове розслідування.

Викрито схему ухилення від податків під час ввезення автомобілів Facebook ДФС

Нагадаємо, у 2019 році 11,8 млн потенційно економічно активних українців не заплатили жодної копійки податків. Офіційну заробітну плату в 2020 році отримували всього 10,9 млн громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заявив про масштабне ухилення від сплати податків з боку підприємців, через що держава не має можливості платити нормальні зарплати лікарям і вчителям.

Днями співробітники ДФС прийшли з обшуками в мережу магазинів роздрібної торгівлі "АЛЛО". З'ясувалося, що мережа торгувала через підконтрольних ФОПів і так ухилялася від податків.