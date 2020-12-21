ДФС викрила схему, за якою роками ухилялися від податків за ввезення авто

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
5,1 т.
ДФС викрила схему, за якою роками ухилялися від податків за ввезення авто

В Україні протягом останніх двох років група осіб уникала сплати податків під час імпорту автомобілів з ЄС і США. Збитки держави від схеми становлять близько 2 мільярдів гривень.

Як повідомляє пресцентр Державної фіскальної служби у Facebook, за цей час із порушенням закону в країну ввезли 130 тисяч транспортних засобів.

Зазначається, що для оборудок використовували реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів. Завдяки цьому організували незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю.

Зловмисники продавали автомобілі українцям за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їхніх запчастин "підприємствам-скрутчикам" для фіктивного формування схемного податкового кредиту.

"Так підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень", – зазначив в.о. голови ДФС Дмитро Сосинович.

Триває досудове розслідування.

Викрито схему ухилення від податків під час ввезення автомобілів

Нагадаємо, у 2019 році 11,8 млн потенційно економічно активних українців не заплатили жодної копійки податків. Офіційну заробітну плату в 2020 році отримували всього 10,9 млн громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко заявив про масштабне ухилення від сплати податків з боку підприємців, через що держава не має можливості платити нормальні зарплати лікарям і вчителям.

Днями співробітники ДФС прийшли з обшуками в мережу магазинів роздрібної торгівлі "АЛЛО". З'ясувалося, що мережа торгувала через підконтрольних ФОПів і так ухилялася від податків.

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