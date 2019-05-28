В Україні робочий день для вагітних не скоротять: Рада ухвалила рішення

Депутати Верховної Ради у вівторок, 28 травня, відхилили законопроект №7113 про право вагітних жінок на зменшення тривалості робочого дня на годину.

Для ухвалення рішення було необхідно 226 голосів нардепів, а проголосували лише 147. Відповідні зміни повинні були внести до Кодексу законів про працю України.

Проект закону передбачав право вагітної працюючої жінки на скорочення тривалості робочого дня на одну годину зі збереженням середньої зарплати після того, як вона стала на облік у зв'язку з вагітністю.

За даними Держстату, в Україні станом на початок 2003 року було 47 956 500 громадян, на початку 2007-го — 46 614 828; на початку 2017-го — 42 584 542. Отже, в державі "простежується стрімке демографічне зменшення кількості населення".

Вагітним відмовили в скороченні робочого дня Mama66.ru

У законопроекті також уточнюють, що одна з причин демографічної кризи в Україні — низька народжуваність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці травня Верховний Суд ухвалив рішення, що в Україні роботодавець має право звільнити вагітну жінку, котра працює за строковим трудовим контрактом. Але водночас він обов'язково повинен знайти їй іншу роботу.

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