В Україні різко зросте кількість безробітних, Кабмін компенсує зарплати – Шмигаль

В Україні 2020-го вперше за кілька років очікується різке зростання чисельності безробітних – з 8,2% до 9,4% (ті, хто звернеться до Центрів зайнятості). Кабмін уже виділив 5 млрд грн на компенсацію втрати частини заробітних плат.

Про це під час години запитань до уряду 13 травня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Спершу допомагаємо мікро та дрібному бізнесу, по ньому вдарила криза найбільше (кредити під 0%). Другий момент – часткова виплата зарплати тим, кому знизили робочий час. Їм виділили 5 млрд грн. Ми також плануємо програму підтримки промисловості та експортоорієнтованих галузей. Тут також будуть дешеві кредити. Підтримка українських виробників – пріоритет. Ми розробляємо можливість створити спеціальні зони, які привернуть інвестиції", – заявив Шмигаль.

Водночас прем'єр зазначив, що тільки за час карантину кількість безробітних зросла на 200 тис. осіб. Всього в Україні 486 тис. безробітних. Це число зростає щотижня.

Українцям дозволили отримувати допомогу з безробіття з першого дня звернення до Центру зайнятості (незалежно від причини звільнення).

Приблизно 600 тис. підприємств на час карантину зупинили роботу. Це не тільки кафе й ресторани, а й уся сфера послуг, івент-компанії, туристичні фірми, ринки, салони краси тощо.

Така сама ситуація в більшості країн світу. Але якщо, наприклад, американці можуть сподіватися на істотні грошові виплати та фінансову підтримку від держави, в України грошей на це немає. Крім того, частина українців працювала в тіні та взагалі ні на що претендувати не може. 75 відсоткам заощаджень вистачить аж на місяць (результати опитування "Нью-імідж маркетинг груп" спільно із Zn.ua).

Вже за перші два тижні карантину кількість претендентів роботи збільшилася на 60% супроти аналогічного періоду минулого року, йдеться в аналітиці hh.ua | grc.ua. Згідно з даними кадрового порталу Jooble, у березні 2020 року кількість вакансій зменшилася на 15%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу та карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.