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В Україні різко зросли зарплати військових: кому і як підвищили

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В Україні з 1 січня 2019 року суттєво підвищили рівень заробітних плат для військовослужбовців Збройних сил країни.

Зокрема, командир бригади, якому раніше платили 17,9 тисячі гривень, отримуватиме приблизно 24,7 тисячі, а його заступник – 24,3 тисячі замість 16,8 тисячі гривень, свідчить публікація у Facebook 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Водночас командиру полку підвищили зарплату із 16,8 тисячі гривень до 21,4 тисячі, а його заступнику – із 15,8 тисячі гривень до 20,5 тисячі.

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Грошове забезпечення командира роти збільшиться із 12,1 тисячі гривень до 15,4 тисячі, а командира взводу – з 10 тисяч гривень до 13,9 тисячі.

Командир танку отримуватиме 11,2 тисячі гривень замість 8,5 тисячі, командир бойової машини – 11,1 тисячі гривень замість 8,4 тисячі, а командир відділення – 10,9 тисячі гривень замість 8,2 тисячі.

"Підвищені виплати за січень 2019 року військовослужбовці отримають у лютому", – резюмували представники 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

В Україні різко зросли зарплати військових: кому і як підвищили

Facebook 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував збільшити оборонний бюджет на 23 млрд гривень, щоб підвищити, зокрема, зарплати українським військовим.

Також у листопаді в Україні почала діяти інструкція про організацію роботи з оформлення документів для перерахунку пенсій військовослужбовцям.

Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Зарплати в УкраїніПідвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Свидомко Вася
Свидомко Вася
Зарплата командира роты, это плохой месяц моей работы . привет от бывшего обовьязково мовного.
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Свидомко Вася
Свидомко Вася
Свидомко Вася, у бабушки пенсия больше командира танка.
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
10000 гривен солдату ??? Вы че серьезно ? Боец должен минимум получать 1000$ !!! Вальцман лицемерная тварь обащала 1000гривен в день ! Забыли ???
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Если ЗП поднимают только офицерам пусть они и воюют
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Мосин Клим
Мосин Клим
Kiev Mangust, зарплаты подняли всем. голый оклад рчдового 10000гр. если на передовой то почти в два раза больше.
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