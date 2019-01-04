В Україні різко зросли зарплати військових: кому і як підвищили

В Україні з 1 січня 2019 року суттєво підвищили рівень заробітних плат для військовослужбовців Збройних сил країни.

Зокрема, командир бригади, якому раніше платили 17,9 тисячі гривень, отримуватиме приблизно 24,7 тисячі, а його заступник – 24,3 тисячі замість 16,8 тисячі гривень, свідчить публікація у Facebook 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Водночас командиру полку підвищили зарплату із 16,8 тисячі гривень до 21,4 тисячі, а його заступнику – із 15,8 тисячі гривень до 20,5 тисячі.

Грошове забезпечення командира роти збільшиться із 12,1 тисячі гривень до 15,4 тисячі, а командира взводу – з 10 тисяч гривень до 13,9 тисячі.

Командир танку отримуватиме 11,2 тисячі гривень замість 8,5 тисячі, командир бойової машини – 11,1 тисячі гривень замість 8,4 тисячі, а командир відділення – 10,9 тисячі гривень замість 8,2 тисячі.

"Підвищені виплати за січень 2019 року військовослужбовці отримають у лютому", – резюмували представники 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Facebook 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував збільшити оборонний бюджет на 23 млрд гривень, щоб підвищити, зокрема, зарплати українським військовим.

Також у листопаді в Україні почала діяти інструкція про організацію роботи з оформлення документів для перерахунку пенсій військовослужбовцям.