В Україні різко зросли зарплати: скільки і де отримують

В Україні середня зарплата у серпні 2019 року склала 10,5 тис. грн. Таким чином вона з початку року зросла на 17,38%.
Такі дані оприлюднив у себе на сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. У своїх розрахунках він використовував свіжі дані Держстату. Він також зазначив, що приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав +7,7% за рік.
Регіони з найбільшими середніми зарплатами:
1) Київ – 15,7 тис. грн
2) Донецька обл. – 11,9 тис. грн
3) Дніпропетровська обл. – 11 тис. грн.
Регіони з найменшими середніми зарплатами:
1) Чернівецька обл. – 8 тис. грн.
2) Тернопільська обл. – 8,2 тис. грн
3) Херсонська обл. – 8,7 тис. грн
Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:
1) Фінансова та страхова діяльність – 18,6 тис. грн
2) Інформація та телекомунікації – 17,2 тис. грн
3) Державне управління і оборона; обов'язкове соціальне страхування – 16,2 тис. грн
Найменша середня зарплата зафіксована в таких сферах:
1) Тимчасове розміщення та організація харчування – 7,01 тис. грн
2) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7,06 тис. грн
3) Освіта – 7,3 тис. грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті Державного бюджету на 2020 рік зазначено, що в Україні мінімальна заробітна плата в наступному році має зрости на 550 гривень. Таким чином, розмір мінімальної зарплати становитиме 4723 гривні.
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