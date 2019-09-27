В Україні різко зросли зарплати: скільки і де отримують

В Україні середня зарплата у серпні 2019 року склала 10,5 тис. грн. Таким чином вона з початку року зросла на 17,38%.

Такі дані оприлюднив у себе на сторінці у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. У своїх розрахунках він використовував свіжі дані Держстату. Він також зазначив, що приріст реальної середньої зарплати з урахуванням інфляції склав +7,7% за рік.

Регіони з найбільшими середніми зарплатами:

1) Київ – 15,7 тис. грн

2) Донецька обл. – 11,9 тис. грн

3) Дніпропетровська обл. – 11 тис. грн.

Регіони з найменшими середніми зарплатами:

1) Чернівецька обл. – 8 тис. грн.

2) Тернопільська обл. – 8,2 тис. грн

3) Херсонська обл. – 8,7 тис. грн

Найбільша середня зарплата за видами економічної діяльності:

1) Фінансова та страхова діяльність – 18,6 тис. грн

2) Інформація та телекомунікації – 17,2 тис. грн

3) Державне управління і оборона; обов'язкове соціальне страхування – 16,2 тис. грн

Найменша середня зарплата зафіксована в таких сферах:

1) Тимчасове розміщення та організація харчування – 7,01 тис. грн

2) Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 7,06 тис. грн

3) Освіта – 7,3 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у проєкті Державного бюджету на 2020 рік зазначено, що в Україні мінімальна заробітна плата в наступному році має зрости на 550 гривень. Таким чином, розмір мінімальної зарплати становитиме 4723 гривні.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!