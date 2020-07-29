В Україні різко зросли зарплати: де отримують найбільше
В Україні станом на червень 2020 року середня номінальная заробітна плата зросла на 7,4% порівняно з червнем 2019-го. Зараз такий оклад становить 11 579 грн.
Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики. Якщо порівнювати заробітну плату з травневою, то у червні вона збільшилась на 9,8%.
"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в червні 2020 року склала 11 579 грн, що в 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн)", – йдеться в звіті Держстату.
Найвищі середні зарплати:
фінансова та страхова діяльність – 19 324 гривень;
інформація та телекомунікації – 18 926 гривень;
держуправління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – 16 386 гривень.
Найнижчі середні зарплати:
тимчасове розміщення і організація харчування – 5207 гривень;
операції з нерухомим майном – 8786 гривень;
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 8841 гривень.
Регіони з найвищими зарплатами:
Київ – 16 393 гривень;
Київська область – 12 445 гривень;
Донецька область – 11 795 гривень.
Області з найнижчими зарплатами:
Чернівецька – 9504 гривень;
Херсонська – 9586 гривень;
Волинська – 9615 гривень.
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4 723 грн в місяць. У 2019 "мінімалка" була на рівні 4173 грн, у 2018 році – 3723 грн.
Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:
1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;
з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;
з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабміні спрогнозували, яким буде зростання заробітної плати в найближчі три роки.