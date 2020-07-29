В Україні різко зросли зарплати: де отримують найбільше

В Україні станом на червень 2020 року середня номінальная заробітна плата зросла на 7,4% порівняно з червнем 2019-го. Зараз такий оклад становить 11 579 грн.

Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики. Якщо порівнювати заробітну плату з травневою, то у червні вона збільшилась на 9,8%.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в червні 2020 року склала 11 579 грн, що в 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн)", – йдеться в звіті Держстату.

Динаміка середньої зарплати Сайт Держстату

Найвищі середні зарплати:

фінансова та страхова діяльність – 19 324 гривень;

інформація та телекомунікації – 18 926 гривень;

держуправління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – 16 386 гривень.

Найнижчі середні зарплати:

тимчасове розміщення і організація харчування – 5207 гривень;

операції з нерухомим майном – 8786 гривень;

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 8841 гривень.

Регіони з найвищими зарплатами:

Київ – 16 393 гривень;

Київська область – 12 445 гривень;

Донецька область – 11 795 гривень.

Області з найнижчими зарплатами:

Чернівецька – 9504 гривень;

Херсонська – 9586 гривень;

Волинська – 9615 гривень.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4 723 грн в місяць. У 2019 "мінімалка" була на рівні 4173 грн, у 2018 році – 3723 грн.

Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:

1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;

з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;

з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабміні спрогнозували, яким буде зростання заробітної плати в найближчі три роки.