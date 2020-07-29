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В Україні різко зросли зарплати: де отримують найбільше

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
6,8 т.
Як зміняться зарплати в Україні

В Україні зросли зарплати.

В Україні станом на червень 2020 року середня номінальная заробітна плата зросла на 7,4% порівняно з червнем 2019-го. Зараз такий оклад становить 11 579 грн.

Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики. Якщо порівнювати заробітну плату з травневою, то у червні вона збільшилась на 9,8%.

"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій в червні 2020 року склала 11 579 грн, що в 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн)", – йдеться в звіті Держстату.

Динаміка середньої зарплати

Динаміка середньої зарплати Сайт Держстату

Найвищі середні зарплати:

  • фінансова та страхова діяльність – 19 324 гривень;

  • інформація та телекомунікації – 18 926 гривень;

  • держуправління та оборона, обов'язкове соціальне страхування – 16 386 гривень.

Найнижчі середні зарплати:

  • тимчасове розміщення і організація харчування – 5207 гривень;

  • операції з нерухомим майном – 8786 гривень;

  • охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – 8841 гривень.

Регіони з найвищими зарплатами:

  • Київ – 16 393 гривень;

  • Київська область – 12 445 гривень;

  • Донецька область – 11 795 гривень.

Області з найнижчими зарплатами:

  • Чернівецька – 9504 гривень;

  • Херсонська – 9586 гривень;

  • Волинська – 9615 гривень.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 року становить 4 723 грн в місяць. У 2019 "мінімалка" була на рівні 4173 грн, у 2018 році – 3723 грн.

Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:

  • 1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;

  • з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;

  • з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабміні спрогнозували, яким буде зростання заробітної плати в найближчі три роки.

УкраїнаЗарплати в УкраїнізарплатаДержавна служба статистики України
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