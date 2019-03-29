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В Україні різко зросли зарплати: де отримують найбільше

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В Україні середня номінальна заробітна плата штатного працівника за підсумками лютого досягла 9429 гривень.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 20,4%, свідчать дані Державної служби статистики.

А от порівняно з січнем 2019 року середня зарплата в лютому зросла на 2,2%.

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Реальна заробітна плата в лютому цього року порівняно з січнем зросла на 1,7%, а з лютим 2018 року – 10,7%.

У Держстаті зазначили, що середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні майже в 2,3 раза вища за мінімальну, яка становить 4173 гривні.

Найвища нарахована зарплата в лютому була в Києві – 14 513 гривень, найнижча – в Чернівецькій області – 7186 гривень.

В Україні різко зросли зарплати: де отримують найбільше

Держстат

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень. У той же час торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Тег
Державна служба статистики України
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Файбер Моня
Файбер Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 200 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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