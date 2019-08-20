В Україні різко знизять тарифи на електроенергію: що вирішили у Зеленського

В Україні уряд та президент Володимир Зеленський ухвалили рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.

"З 1 липня в Україні діє нова модель ринку електроенергії і вчорашня нарада Зеленського з Кабінетом міністрів завершилася конкретними рішеннями щодо зниження цін на неї", – повідомляє у Facebook "Команда Зеленського".

На нараді також обговорювали вплив подорожчання електроенергії на вартість водопостачання та опалення для населення. А також те, як контролювати вартість електроенергії, якщо деякі виробники – монополісти.

Зокрема, пропонуються наступні кроки для зниження цін:

1. Затвердити постанову про покладення спеціальних обов’язків на компанії "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

2. Нова постанова ПСО та зниження тарифів "Укренерго".

3. Зміна обмеження ціни на внутрішньодобовому ринку.

"Завдяки цим заходам отримаємо близько 20% зменшення тарифу для всіх споживачів – великого, середнього та малого бізнесу, для бюджетних установ і організацій, дитсадків та шкіл", – резюмував представник президента Андрій Герус.

Уряд та президент Володимир Зеленський ухвалили низку рішень

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 5 червня прийняв рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно обирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

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