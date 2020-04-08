В Україні різко зміцнилася гривня: долар опустився до психологічної позначки

Офіційний курс долара щодо гривні в середу, 8 квітня знизився на 14 копійок. НБУ встановив його на рівні 27,09 грн/$. Євро ж подорожчав щодо гривні на 18 копійок – до 29,56 грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 8 квітня

100 доларів США – 2709 грн

100 євро – 2956 грн

Зазначимо, що ситуація на валютному ринку різко змінилася і гривня почала зміцнюватися 31 березня – після ухвалення Верховною Радою закону про ринок землі і законопроєкту про банки у першому читанні. Втім, на думку аналітиків, долара по 26 грн у найближчому майбутньому чекати не варто.

Курс долара НБУ Скріншот

Курс євро НБУ Скріншот

Курс долара в банках

При цьому в банках курс знизився в порівнянні з попереднім днем. Американську валюту продають вже за 27,25 грн/$, а купують за 26,75 грн/$.

Європейську валюту продають за 29,4 грн/€, а купують за 28,7 грн/€.

Курс у банках Скріншот

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,08 грн, а купують за 27,03 грн.

Євро трохи підвищився щодо гривні – у продажу коштує 29,54 грн, а в купівлі – 29,49 грн.

Курс на міжбанку Скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,05 грн

Продаж – 26,9 грн

Долар на чорному ринку Скріншот

Євро

Купівля – 29,2 грн

Продаж – 28,95 грн

Євро на чорному ринку Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ знизив офіційний курс долара щодо гривні 7 квітня на 14 копійок і встановив його на рівні 27,23 грн/$. Євро ж знизився щодо гривні на 18 копійок – до 29,38 грн.

На думку аналітиків, період карантину та загострення не найкращий період для купівлі долара. При цьому влітку курс валют в Україні може стабілізуватися біля нижчих позначок.

29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара у середньому за рік – 29,5 грн.

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