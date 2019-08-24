В Україні різко змінилася ситуація з фальшивими грошима

В Україні за півроку 2019-го знизилася кількість підроблених банкнот національної валюти.

Як повідомляє прес-служба НБУ, в порівнянні з 2018 роком фальшивих грошей стало на 26% менше, а також на 20% знизилася їхня загальна сума.

"Кількість і сума підробки банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% і 20% відповідно. Тому в цілому кількість підроблених банкнот національної валюти стабільно низька", - сказано в повідомленні.

Гривню стали рідше підробляти НБУ

99% вилучених з обігу підроблених грошей припало на банкноти чотирьох номіналів: 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок), 100 грн (24%), 200 грн (14%) і 50 грн (11%). Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

"Найчастіше виявлені підроблені банкноти збували через каси закладів швидкого харчування, торгівлі і автозаправних станцій", – відзначають в НБУ.

Більшість вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою струменевих принтерів – 93%. Підробки, виготовлені лазерними принтерами і за допомогою кольорових копіювальних апаратів, становили 6%, поліграфічним способом – 1%.

"Тому уважне ставлення до підозрілих банкнот дає можливість відразу відрізнити підробку від справжньої банкноти, оскільки зображення на більшості підробок сформовано кольоровими точками", – підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше в Україні виявили фальшиві євро. Стало відомо, як відрізнити підробку.

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