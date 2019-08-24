Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні різко змінилася ситуація з фальшивими грошима

3.1т Читати матеріал російською

В Україні за півроку 2019-го знизилася кількість підроблених банкнот національної валюти.

Як повідомляє прес-служба НБУ, в порівнянні з 2018 роком фальшивих грошей стало на 26% менше, а також на 20% знизилася їхня загальна сума.

"Кількість і сума підробки банкнот гривні за перше півріччя 2019 року, якщо порівняти з аналогічним періодом 2018 року, знизилися на 26% і 20% відповідно. Тому в цілому кількість підроблених банкнот національної валюти стабільно низька", - сказано в повідомленні.

Гривню стали рідше підробляти

Гривню стали рідше підробляти

НБУ

99% вилучених з обігу підроблених грошей припало на банкноти чотирьох номіналів: 500 грн (50% від загальної кількості вилучених підробок), 100 грн (24%), 200 грн (14%) і 50 грн (11%). Вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.

Новини
Мільйони фальшивок в Україні: підробки збувають у магазинах і терміналах

"Найчастіше виявлені підроблені банкноти збували через каси закладів швидкого харчування, торгівлі і автозаправних станцій", – відзначають в НБУ.

Більшість вилучених підроблених банкнот виготовлено за допомогою струменевих принтерів – 93%. Підробки, виготовлені лазерними принтерами і за допомогою кольорових копіювальних апаратів, становили 6%, поліграфічним способом – 1%.

"Тому уважне ставлення до підозрілих банкнот дає можливість відразу відрізнити підробку від справжньої банкноти, оскільки зображення на більшості підробок сформовано кольоровими точками", – підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше в Україні виявили фальшиві євро. Стало відомо, як відрізнити підробку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
гривня НБУ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...