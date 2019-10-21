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21 жовтня • оновлено в 23:17
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В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду

1.2т Читати матеріал російською

Державна митна служба має намір збільшити суми штрафів за контрабанду товарів через кордон України.

Відповідний законопроєкт уже був розроблений. Про це повідомив глава ГТС Максим Нефьодов під час пресбрифінгу 21 жовтня, передає Укрінформ.

"Ми пропонуємо за перше порушення стягувати від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, звичайно, з конфіскацією товарів. Далі від 5 до 10 і за контрабанду, вчинену в складі організованої групи, від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів", – заявив Нефьодов.

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Він зазначив, що якщо законопроєкт буде схвалений Кабміном на наступному тижні, то Верховна Рада зможе ухвалити його вже до кінця цього року або на початку наступного.

Нефьодов додав, що новий законопроєкт не тільки підвищує штрафи, але і передбачає кримінальну відповідальність, зокрема за контрабанду підакцизних товарів.

В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду

Як писав OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні розроблять стратегію цифрової трансформації Митної служби. Це дозволить контролювати рух товарів і виявляти схеми незаконного ввезення.

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Особа
Михайло Нефедов
Місце
Україна
Теги
Державна митна служба України контрабанда
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