В Україні різко впала ціна на газ

В Україні за місяць ціна імпортного газу впала майже на 15%.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

В серпні середня ціна імпортного газу склала 2918,1 грн за 1 тисячу кубометрів або 106,1 долларів.

Таким чином у порівнянні з липнем вона знизилася на:

14,7% у доларовому еквіваленті (з 124,4 долларів)

на 7,4% у гривневому еквіваленті (з 3150,4 грн)

Якщо ж порівнювати з грудневою ціною, то вона знизилася:

аж на 44,5% в доларовому еквіваленті (з 176,7 доларів)

на 36,3% у гривневому еквіваленті (з 4130,7 грн)

Газ – такий самий товар, як яблука, м’ясо чи бензин. Тому основним чинником впливу на ціни є ринкова ситуація.

Від чого залежать ціни на газ?

Є базові принципи формування цін на будь-які товари та послуги. В країнах з ринковою економікою на ціни впливає баланс попиту та пропозиції. Це означає: коли споживання газу збільшується і з’являється дефіцит – цей ресурс дорожчає, коли знижується або відкриваються нові родовища/збільшується добича – дешевшає.

На ціни також впливають й обсяги запасів газу в підземних сховищах і вартість газу у період закачування.

Чому ціни на газ в Україні прив’язані до європейських?

У зимовий період на українському ринку ми маємо дефіцит газу, бо власного газу в Україні поки що недостатньо. Залежність від імпорту зумовлює прийняття умов ціноутворення європейського ринку. Для орієнтиру уряд зобов’язав обрати найбільший в Європі газовий хаб – TTF.

З чого складається ціна на газ для потреб населення?

НАК "Нафтогаз України" купує газ для потреб людей, потім на умовах постоплати (кошти сплачуються після поставки) продає цей ресурс газопостачальним компаніям. Також газопостачальні компанії розраховуються з Оператором ГТС за те, що газ дійшов до розподільних труб по великій магістральній трубі (послуги транспортування). Облгази (вони опікуються газорозподільними трубами) забезпечують доставку газу споживачу.

Тож до ціни газу (як ресурсу), додається вартість транспортування (магістральними трубами), націнка постачальника за його роботу, вартість доставки (або ж розподілу газу). Зараз фіксована націнка постачальника складає 2,5%, для порівняння в європейських країнах вона зазвичай вище 30%. До цих послуг так само, як і до будь-яких інших в Україні, додається податок на додану вартість (ПДВ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні почали зростати тарифи на газ. Середня вартість кубометра за місяць зросла на 1 грн і становить 5,49 грн. Експерти попереджають: на цьому подорожчання не зупиниться.

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