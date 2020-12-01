В Україні різко впала кількість вакансій: хто може залишитися без роботи

Кількість вакансій в Україні з початку жовтня впала на 13%. Насамперед зменшилася пропозиція у сфері громадського харчування.

На сайті з пошуку роботи Work.ua розміщено 48,6 тисячі активних вакансій, місяць назад їх було 56 тисяч. Про це повідомляє "Опендатабот".

Аналогічна динаміка спостерігається і на сайті Jooble. Тут на початку жовтня було 143,7 тисячі вакансій, а станом на кінець листопада – 120,2 тисячі.

"Опендатабот"

Більш за всіх падає кількість вакансій у сфері харчування: офіціанти, кухарі, бариста, продавці пива, а також такі спеціальності, як складальники, експедитори, прибиральниці, комплектувальники та різноробочі.

"Опендатабот"

У топі затребуваності на ринку праці опинилися фармацевти, автослюсарі, інтернет-маркетологи, швачки та кур’єри.

Також зростає кількість вакансій на ринку IT. Побільшало роботи і для заробітчан за кордоном.

"Опендатабот"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд переніс підвищення мінімальної заробітної плати з липня на грудень 2021 року. Це призведе до того, що українці, які отримують менше ніж 6,5 тис. грн, втратять близько 2,5 тис. грн.

У Кабінеті міністрів вважають, що завдяки такому рішенню вони зможуть заощадити на зарплатах бюджетникам.