В Україні різко виріс курс долара: скільки коштує валюта

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 20 березня склав 27,8 грн/$. Він виріс в ціні на 54 копійок за добу, євро же збільшився в ціні на 30 копійок - до 30,09 грн.
Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.
Курс НБУ на 20 березня
100 доларів США – 27,8 грн;
100 євро – 30,09 грн;
Курс валют НБУ
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Динаміка курсу валют
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Довідка: курс долара почав рости декілька тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на 8 березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.
Курс долара в банках
При цьому в банках американську валюту продають вже за 28,6 грн/$, а купують по 27,6 грн/$. Європейську валюту продають по 31 грн/€, а купують по 29,5 грн/€.
Курс в банках
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Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит відбувся дисбаланс, що згодом має бути виправлений.
Курс на міжбанку
Долар продають за 27,88 грн, а купують за 27,81 грн.
Євро ж у продажу коштує 30,08 грн, а в покупці – 30,00 грн.
Курс валют на міжбанку
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Курс на чорному ринку
Долар
Купівля - 27,9 грн
Продаж - 28,12 грн
Євро
Купівля - 29,6 грн
Продаж - 30,2 грн
Долар в обмінниках
Долар США
Покупка - 27,6 грн
Продаж - 28,3 грн
Євро
Покупка - 29,5 грн
Продаж - 30,4 грн
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.
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