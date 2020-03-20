В Україні різко виріс курс долара: скільки коштує валюта

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 20 березня склав 27,8 грн/$. Він виріс в ціні на 54 копійок за добу, євро же збільшився в ціні на 30 копійок - до 30,09 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

Курс НБУ на 20 березня

100 доларів США – 27,8 грн;

100 євро – 30,09 грн;

Курс валют НБУ скріншот

Динаміка курсу валют скріншот

Довідка: курс долара почав рости декілька тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на 8 березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках американську валюту продають вже за 28,6 грн/$, а купують по 27,6 грн/$. Європейську валюту продають по 31 грн/€, а купують по 29,5 грн/€.

Курс в банках скріншот

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит відбувся дисбаланс, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,88 грн, а купують за 27,81 грн.

Євро ж у продажу коштує 30,08 грн, а в покупці – 30,00 грн.

Курс валют на міжбанку скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля - 27,9 грн

Продаж - 28,12 грн

Євро

Купівля - 29,6 грн

Продаж - 30,2 грн

Долар в обмінниках

Долар США

Покупка - 27,6 грн

Продаж - 28,3 грн

Євро

Покупка - 29,5 грн

Продаж - 30,4 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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