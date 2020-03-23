Головна Новини
23 березня • оновлено в 09:00
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні різко розвернувся курс долара: скільки коштує 23 березня

6.8т
Читати матеріал російською

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 23 березня склав 27,73 грн/$. Він подешевшав на 6 копійок, євро же знизився в ціні на 45 копійокдо 29,63 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

Курс НБУ на 20 березня

  • 100 доларів США – 27,73 грн;

  • 100 євро – 29,63 грн;

Курс НБУ

Курс НБУ

скріншот

Курс НБУ

Курс НБУ

скріншот

Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках американську валюту продають вже за 28,2 грн/$, а купують по 27,3 грн/$. Європейську валюту продають по 30,3 грн/€, а купують по 29,4 грн/€.

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався дисбаланс, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,5 грн, а купують за 27,4 грн.

Євро ж у продажу коштує 29,5 грн, а в покупці – 29,4 грн.

Курс на міжбанку

Курс на міжбанку

скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,8 грн

Продаж – 28,0 грн

Євро

Купівля – 29,45 грн

Продаж – 29,83 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют гривня долар
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Waix Alex
Waix Alex
Этого и следовало ожидать на фоне падения цены на нефть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги