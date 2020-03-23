В Україні різко розвернувся курс долара: скільки коштує 23 березня

В Україні офіційний курс долара по відношенню до гривні на 23 березня склав 27,73 грн/$. Він подешевшав на 6 копійок, євро же знизився в ціні на 45 копійок – до 29,63 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

Курс НБУ на 20 березня

100 доларів США – 27,73 грн;

100 євро – 29,63 грн;

Курс НБУ скріншот

Курс НБУ скріншот

Довідка: курс долара почав рости пару тижнів назад на тлі пандемії COVID-19 в світі. Станом на початок березня курс долара до гривні знаходився на позначці в 24,7 грн/$. І всього за пару тижнів українська гривня почала істотно падати по відношенню до основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках американську валюту продають вже за 28,2 грн/$, а купують по 27,3 грн/$. Європейську валюту продають по 30,3 грн/€, а купують по 29,4 грн/€.

Така різниця між продажем і купівлею говорить про те, що зараз через ажіотажний попит стався дисбаланс, що згодом має бути виправлений.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,5 грн, а купують за 27,4 грн.

Євро ж у продажу коштує 29,5 грн, а в покупці – 29,4 грн.

Курс на міжбанку скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,8 грн

Продаж – 28,0 грн

Євро

Купівля – 29,45 грн

Продаж – 29,83 грн

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році буде коштувати 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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