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В Україні різко похолодало: чи вистачить запасів газу

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Україні, незважаючи на погіршення погодних умов і похолодання, вистачить наявних запасів газу в підземних сховищах.

Зокрема, обсяги газу в українських сховищах станом на кінець березня становлять 8,9 млрд кубометрів, повідомляє НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Представники національної акціонерної компанії підкреслили, що запасів вистачить, навіть якщо холод протримається до літа.

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"Дежавю по-українськи. Цього котика ми твітили минулого року. І, як і рік тому, запасів газу вистачить (у ПСГ десь 8,9 млрд куб. м), навіть якщо сніг пролежить до червня, але так вже хочеться тепла", – зазначили в "Нафтогазі".

В Україні різко похолодало: чи вистачить запасів газу

Нагадаємо, що в Росії продовжують підтримувати пропагандистський тренд про те, що "Україна замерзне" без російського палива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обсяги транзиту російського газу через територію України за результатами 9 місяців 2018 року знизилися на 7% і становлять 65,4 млрд куб. м.

Одним із головних чинників зменшення обсягів транзиту української ГТС є збільшення обсягів транзиту російського газу в Європу по трубопроводу Nord Stream – OPAL.

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Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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