В Україні різко похолодало: чи вистачить запасів газу

Україні, незважаючи на погіршення погодних умов і похолодання, вистачить наявних запасів газу в підземних сховищах.

Зокрема, обсяги газу в українських сховищах станом на кінець березня становлять 8,9 млрд кубометрів, повідомляє НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Представники національної акціонерної компанії підкреслили, що запасів вистачить, навіть якщо холод протримається до літа.

"Дежавю по-українськи. Цього котика ми твітили минулого року. І, як і рік тому, запасів газу вистачить (у ПСГ десь 8,9 млрд куб. м), навіть якщо сніг пролежить до червня, але так вже хочеться тепла", – зазначили в "Нафтогазі".

Дежавю по-українськи. Цього котика ми твіттілі Минулого року. І, як и рік тому, запасів газу вистача (в ПСГ десь 8,9 млрд куб.м), даже если снег пролежить до червня, но так Вже хочеться тепла ... pic.twitter.com/wgElvy1XDY - Нафтогаз України (@NaftogazUK) 27 березня 2019 р

Нагадаємо, що в Росії продовжують підтримувати пропагандистський тренд про те, що "Україна замерзне" без російського палива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обсяги транзиту російського газу через територію України за результатами 9 місяців 2018 року знизилися на 7% і становлять 65,4 млрд куб. м.

Одним із головних чинників зменшення обсягів транзиту української ГТС є збільшення обсягів транзиту російського газу в Європу по трубопроводу Nord Stream – OPAL.

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