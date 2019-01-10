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В Україні різко подорожчав мобільний зв'язок: що трапилося

10.3тЧитати матеріал російською

В Україні мобільні оператори перед Новим роком підняли тарифи на 20-70 грн залежно від пакета (щоб подивитися відео по темі, доскрольте до кінця сторінки).

Як зазначено у матеріалі Лига.net, швидше за все, середній чек у мобільників у першому кварталі 2019 року також відчутно збільшиться.

"Під кінець минулого року двоє з трьох операторів мобільного зв'язку — Київстар і lifecell — "порадували" абонентів або значним збільшенням плати за послуги, або закриттям старих дешевих тарифів. Третій оператор — Vodafone — поки тримається. Востаннє він піднімав ціни влітку", — йдеться у статті.

Зазначається, що тарифи оператора lifecell виросли на 25-30 грн, а деякі від 40 до 75 грн. У компанії порадили абонентам переходити на інші тарифи, якщо ж їх не влаштовує нова ціна поточних.

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Крім того, як зазначено, "Київстар" зокрема вирішив скасувати частину своїх старих дешевих та інших тарифів, яких у нього близько двохсот.

"Оператор вирішив підчистити здебільшого бюджетні тарифи, за якими абоненти могли мало і рідко платити і спілкуватися голосом. Так, наприклад, власники тарифу "Базовий" могли безлімітно спілкуватися в мережах "Київстар" і не платити щомісячну абонплату. Дзвінки на інших операторів коштували 1,5 грн хвилину, а 50 Мб інтернету — 3 грн. Тепер же цим абонентам доведеться переходити, наприклад, на найдешевший тариф "Безлім Соцмережі" — за 75 грн", — йдеться у статті.

При цьому Vodafone найближчим часом не планує вносити зміни до тарифних планів: у компанії назвали свої тарифи адекватними щодо ринку.

В Україні різко подорожчав мобільний зв'язок: що трапилося

Зараз на сайті lifecell мінімальний тариф з актуальної лінійки prepaid — "Дзвінки усім" — 80 грн за 4 тижні. У "Київстар" мінімальний актуальний тариф — "Безлім Соцмережі" 75 грн. У Vodafone є тариф SuperNet Start 65 грн за 4 тижні.

Зазначається, що зазначені суми помітно перевищують середній чек за надання послуг зв'язку, який оператори мали у третьому кварталі 2018 року (56 грн — Vodafone, 57 грн — Київстар, 59 грн — lifecell). Видання робить висновок, що таким чином середній чек у мобільних операторів у першому кварталі цього року відчутно збільшиться.

Відео за темою:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2019 року можуть перерахувати тарифи на мобільний зв'язок. У НКРЗІ підготували рішення про зміни. Там сподіваються, що нові розрахунки допоможуть знизити тарифи для простих споживачів.

Місце
Україна
Теги
мобільний операторУкраїна
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Белый господин
Белый господин
Опять Путин шалит. Вы разве ещё не привыкли?
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Yakovenko Ivan
Yakovenko Ivan
Не нажрутся никак.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Закон Яровой?)))
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