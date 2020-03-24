В Україні різко подорожчали долар і євро: курс валют на 24 березня

В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 24 березня склав 28,11 грн/$. Він подорожчав на 38 копійок, євро же зріс у ціні на 98 копійок – до 30,24 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

Курс НБУ на 24 березня

100 доларів США – 28,11 грн;

100 євро – 30,24 грн

Курс НБУ скріншот

Курс НБУ скріншот

Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці у 24,7 грн/$. І всього за два тижні українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках американську валюту продають вже за 28,3 грн/$, а купують за 27,5 грн/$. Європейську валюту продають за 30,3 грн/€, а купують за 29,25 грн/€.

Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,65 грн, а купують за 27,58 грн.

Євро ж у продажу коштує 29,84 грн, а в купівлі – 29,77 грн.

Курс на міжбанку скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,9 грн

Продаж – 28,1 грн

Курс на чорному ринку скріншот

Євро

Купівля – 29,65 грн

Продаж – 30,0 грн

Курс на чорному ринку скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 27,5 грн

Продаж – 28,25 грн

Курс в обмінниках скріншот

Євро

Купівля – 29,0 грн

Продаж – 30,2 грн

Курс в обмінниках скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 березня курс долара щодо гривні різко розвернувся і склав 27,73 грн/$. Він подешевшав на 6 копійок, євро же знизився в ціні на 45 копійок – до 29,63 грн.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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