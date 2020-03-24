Головна Новини
24 березня • оновлено в 09:28
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні різко подорожчали долар і євро: курс валют на 24 березня

13.7т
Читати матеріал російською

В Україні офіційний курс долара щодо гривні на 24 березня склав 28,11 грн/$. Він подорожчав на 38 копійок, євро же зріс у ціні на 98 копійокдо 30,24 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

Курс НБУ на 24 березня

  • 100 доларів США – 28,11 грн;

  • 100 євро – 30,24 грн

Курс НБУ

Курс НБУ

скріншот

Курс НБУ

Курс НБУ

скріншот

Довідка: курс долара почав рости кілька тижнів тому на тлі пандемії COVID-19 у світі. Станом на початок березня курс долара щодо гривні перебував на позначці у 24,7 грн/$. І всього за два тижні українська гривня почала істотно падати щодо основних валют.

Курс долара в банках

При цьому в банках американську валюту продають вже за 28,3 грн/$, а купують за 27,5 грн/$. Європейську валюту продають за 30,3 грн/€, а купують за 29,25 грн/€.

Така різниця між продажем і купівлею свідчить про те, що зараз через ажіотажний попит трапився дисбаланс, що згодом має бути виправлено.

Курс на міжбанку

Долар продають за 27,65 грн, а купують за 27,58 грн.

Євро ж у продажу коштує 29,84 грн, а в купівлі – 29,77 грн.

Курс на міжбанку

Курс на міжбанку

скріншот

Курс на чорному ринку

Долар

Купівля – 27,9 грн

Продаж – 28,1 грн

Курс на чорному ринку

Курс на чорному ринку

скріншот

Євро

Купівля – 29,65 грн

Продаж – 30,0 грн

Курс на чорному ринку

Курс на чорному ринку

скріншот

Курс в обмінниках

Долар

Купівля – 27,5 грн

Продаж – 28,25 грн

Курс в обмінниках

Курс в обмінниках

скріншот

Євро

Купівля – 29,0 грн

Продаж – 30,2 грн

Курс в обмінниках

Курс в обмінниках

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 березня курс долара щодо гривні різко розвернувся і склав 27,73 грн/$. Він подешевшав на 6 копійок, євро же знизився в ціні на 45 копійок – до 29,63 грн.

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні у 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
долар євро гривня курс валют
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
3
10
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Satkin Andrey
Satkin Andrey
Кровавая панда прыгает по веткам от предвкушения пАбеды над стаей рыжих собак...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Стратусов Додж
Стратусов Додж
А может все-таки гривня РЕЗКО ОБВАЛИЛАСЬ?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин,прекрати!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги