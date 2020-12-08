В Україні різко подорожчав бензин: що буде з цінами на паливо

В Україні за перший тиждень грудня прискорилося зростання цін на бензин (максимальне подорожчання до 45 копійок за літр). Експерти очікують, що найближчим часом ціни продовжать йти вгору.

"Корекція можлива у тих трейдерів, котрі поки не міняли цінники, таких достатньо. Переважно це невеликі регіональні мережі. В середньому по країні роздрібні ціни на бензин і дизпальне підвищаться ще на 15-20 копійок за літр", – повідомив заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі "Сегодня" .

Водночас аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн зазначив, що не бачить підстав для помітного зростання цін на паливо.

"Зараз продажі низькі, в холоди багато водіїв переходять з газу на бензин. Та й подорожчання бензину не стимулює трейдерів до зниження цін на альтернативне пальне – газ", – резюмував він.

Станом на 8 грудня бензин А-98 у Києві і області продається за ціною 28,87 грн за літр, А-95 коштує 24,49 грн за літр, А-92 можна купити по 24,09 грн за літр.

А-98 у Києві і області продається за ціною 28,87 грн за літр "Все АЗС"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні також на початку жовтня стрибнула ціна на пальне для автомобілів.