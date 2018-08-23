Українців чекає різке подорожчання оренди житла - ріелтори

У великих українських містах уже в найближчі кілька тижнів вартість оренди нерухомості збільшиться на 10-15%. До того ж знайти житло у вересні буде куди складніше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У найближчий місяць вартість житла збільшиться в результаті зростання попиту, розповідає глава національної ради ріелтерської палати України Віктор Несін.

Так, квартира, яку в червні здають за 7-8 тис. грн, вже у вересні може коштувати 8-9 тис. До Києва, як і в інші великі міста, приїжджають тисячі студентів. Починається активний бізнес-сезон, збільшується кількість робочих з інших міст, які також шукають собі житло.

Кількість виставлених на ринку квартир залишається тим же, а ось число бажаючих оселитися в них різко збільшується. "Я допускаю, що за серпень-вересень ціни можуть вирости на 10-15%. До Нового року ніяких змін в бік зростання не буде. Ціни будуть триматися на одному рівні - подивимося. Маса факторів на це впливає", - пояснює Несін.

З таким прогнозом також погоджується київський рієлтор Максим Бабуряк. За його оцінками, однокімнатна квартира в столиці обійдеться від 6 тис. Грн в місяць. Ще рік тому таке ж житло можна було легко орендувати за 5 тис. "Ринок працює. Людина хоче заробити. Звичайно, хто буде здавати квартиру за 5 тис. грн, коли і за 6 тис. Із задоволенням знімуть? Зараз у деяких власників" хотілки "прям сильно зростають. Ціни задирають, а потім все одно знижують", - розповідає Бабуряк.

Експерти пояснюють: найближчі півтора місяці - не найкращий період для пошуку нового житла. Якщо є можливість почекати, краще почати активні пошуки в жовтні.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, що в Україні введуть нові правила оренди. У Кабінеті міністрів впевнені: якщо дати забудовникам можливість будувати "орендні будинку" (в них будуть здаватися квартири), це дозволить з одного боку навести порядок на ринку, а з іншого - забезпечить житлом українців.