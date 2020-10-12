Ціни на хліб в Україні не зростуть: експерти пояснили чому

Роман Груша Економіка 13:14, 12.10.2020 Оновлено: 13:50, 12.10.2020

В Україні хліб до кінця року не повинен подорожчати на 10-15% як попереджали пекарі.

Хлібозаводи запевняють, що підвищувати вартість продукту змушує подорожчання інгредієнтів – пшениці, дріжджів, масла, цукру. Однак дані пояснення не обгрунтовані, повідомляє "Сегодня".

У економічних експертів підрахунки пекарів викликають сумніви. Наприклад, подорожчання пшениці аж на 40%.

"Зерно подорожчало, але не так суттєво. Ціни росли, то падали протягом року, а 40% можна отримати, тільки якщо порівнювати найнижчу точку з найвищою. І це схоже на жонглювання цифрами", – зазначив Пендзин.

Також аналітика здивував і аргумент, що соняшникова олія подорожчала на 50%. За його словами, ця цифра не має нічого спільного з реальністю – масло, навпаки, подешевшало.

Експерт у сфері АПК Алекс Ліссітса зазначив, що аргументи і цифри виробників хліба – дуже непереконливі. Аналітик вважає, що хлібозаводи просто нагнітають паніку в надії заробити побільше грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства спрогнозувало зростання інфляції на початку 2021 року, що призведе до зростання цін на продукти й товари.

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