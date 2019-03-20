В Україні різко підвищили пенсії: економіст озвучив головну загрозу

Підвищення соціальних виплат українцям, в тому числі пенсій, може створити загрозу інфляції Це може статися, якщо в 2019 році в Україні буде спостерігатися зниження економічного зростання.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив економіст Євген Олейніков. Він також нагадав, що пенсії суттєво підвищили військовим – на 60% і суддям – на 16%, а всім іншим громадянам – від 3% до 6-7%.

"Я не вважаю, що це створює надвелику загрозу інфляції. Минулого року в Україні спостерігалось зростання економіки. Це є показником збільшення випуску продукції, яка відповідно може споживатися тими, хто отримує підвищені соціальні виплати. Але якщо в цьому році ми отримаємо зниження економічного росту, а така загроза, на жаль, існує, то підвищення соціальних виплат може створити загрозу інфляції. Але там не такі цифри, щоб звалити Україну в якусь неконтрольовану гіперінфляцію", – сказав він.

За його словами, найближчим часом долар подешевшає щодо гривні. Принаймні в найближчі півроку різкого зростання вартості він не прогнозує.

"Глобальний процес полягає в тому, що США послаблює долар і це відбувається по всьому світу. Це ми спостерігали і на власному курсі. Але з іншого боку, враховуючи що в нас розмір валютного ринку невеликий, то ми дуже відчутні до будь-яких локальних шокових станів. Однією з причин стрибку курсу у зворотному напрямку зараз називають те, що "Укрзалізниця" закуповувала долари для розрахунку по випущених облігаціях. Якщо не відбудеться якихось непередбачуваних подій, то найближчі два-три квартали я не прогнозую різкого зростання курсу", – додав економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфляція в Україні за підсумками 2018 року сповільнилася до рекордного за останні роки показника 9,8%. Національний банк України на 2019 рік дає ще більш оптимістичний прогноз щодо зростання цін. За словами фінансового аналітика Віталія Шапрана, зараз Нацбанк "намацав оптимальне співвідношення між інфляційними ризиками і зростанням економіки".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16.30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!