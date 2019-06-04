В Україні рейдери зухвало віджали бізнес: ДБР і СБУ провели спецоперацію

ДБР і СБУ спільно викрили групу осіб, яка організувала рейдерське захоплення гранітного кар'єру на суму 227,5 млн грн. Для повернення від власника вимагали 10 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань, до злочину причетні чиновник Державної служби геології та надр України, а також посадові особи контролюючих і правоохоронних органів.

"Так, з грудня 2018-го року по червень 2019-го для захоплення підприємства були здійснені свідомо необгрунтовані угоди, реєстраційні дії внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства", - сказано в повідомленні.

3 червня двох учасників рейдерської схеми затримали при отриманні двох сум: $390 тис. за повернення бізнесу і $25 тис. за вирішення питань з працівниками Держгеонадр. Ще двох осіб затримали як співучасників вчинення злочинів.

Новини ГПУ взялася за розслідування порушень директора ДБР

Організатори схеми незаконно заволоділи майном і вимагали від підприємця:

$390 тис. за повернення майна, погрожували передати її третім особам;

$30 тис. за відновлення ліцензії на видобуток надр та оформлення акту перевірки кар'єра представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.

Відзначається, що співробітники Державної служби геології та надр України шляхом перевірок тиснули на представників підприємства для того, щоб вони не чинили опір рейдерському захопленню.

Всього проведено 10 обшуків в Києві і двох областях України. Один - невідкладний в приміщенні відділення ПриватБанку, де рейдери отримали гроші.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст. 260-2 (створення незаконних збройних формувань), ч.4. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

захоплення підприємства dbr.gov.ua

захоплення підприємства dbr.gov.ua

захоплення підприємства dbr.gov.ua

захоплення підприємства dbr.gov.ua

захоплення підприємства dbr.gov.ua

захоплення підприємства dbr.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 травня Державне бюро розслідувань і Національна поліція України зловили в Києві на гарячому двох податківців-корупціонерів. Хабар у розмірі $12 тис. отримували заступник начальника відділу ГУ ДФС у Києві і слідчий цього ж управління ДФС.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!