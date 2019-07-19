В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували

В Україні частина провайдерів почала надавати доступ до забороненої російської соціальної мережі "ВКонтакте".

Як стало відомо OBOZREVATEL, щонайменше три інтернет-провайдери — "Воля", Dream line і "Домонет" — відкрили доступ деяким користувачам до забороненої соцмережі (новина доповнена коментарем провайдерів).

Водночас деякі користувачі заявили, що у них доступ до "ВКонтакте", як і раніше, заборонений.

Варто зазначити, що жителі Києва можуть безперешкодно зайти в соцмережу. Також багато хто вже повідомляє про розблокування "ВКонтакте" у соцмережах.

Крім цього, нині відкрито доступ до сайтів пропагандистських ресурсів "РИА Новости", ТАСС, НТВ і низки інших. Зокрема відкривається сайт рупора роспропаганди "Російська весна".

У службі підтримки "Воля" і Dream line OBOZREVATEL заявили, що виконують українське законодавство, а ситуація з блокуванням нібито не змінювалася. Водночас причину, через яку російські соцмережі почали працювати як мінімум у частини клієнтів, обіцяли з'ясувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники" і ще низки пропагандистських ресурсів країни-окупанта був обмежений за указом п’ятого президента Петра Порошенка в травні 2017 року.

Згідно з постановою, заборона вводиться строком на три роки, зокрема буде діяти до травня 2020 року.

Також доступ був заблокований до всіх сервісів "Яндекса", крім головної сторінки пошуковика. Доступ до соцмереж заблокований у рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group. Провайдери ж мають заблокувати доступ до самого сайту Mail.ru.

Заблоковані будуть і сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" та DrWeb.

Крім того, економічні санкції (блокування активів, заборону на транзакції і мовлення) введені проти найбільших російських телекомпаній: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Зірка", ТНТ, РЕН, ОТР.

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