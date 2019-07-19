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В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували

15.7т Читати матеріал російською

В Україні частина провайдерів почала надавати доступ до забороненої російської соціальної мережі "ВКонтакте".

Як стало відомо OBOZREVATEL, щонайменше три інтернет-провайдери — "Воля", Dream line і "Домонет" — відкрили доступ деяким користувачам до забороненої соцмережі (новина доповнена коментарем провайдерів).

В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували
В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували
В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували

Водночас деякі користувачі заявили, що у них доступ до "ВКонтакте", як і раніше, заборонений.

В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували
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Варто зазначити, що жителі Києва можуть безперешкодно зайти в соцмережу. Також багато хто вже повідомляє про розблокування "ВКонтакте" у соцмережах.

В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували

Крім цього, нині відкрито доступ до сайтів пропагандистських ресурсів "РИА Новости", ТАСС, НТВ і низки інших. Зокрема відкривається сайт рупора роспропаганди "Російська весна".

В Україні раптово розблокували "ВКонтакте": на скандал відреагували

У службі підтримки "Воля" і Dream line OBOZREVATEL заявили, що виконують українське законодавство, а ситуація з блокуванням нібито не змінювалася. Водночас причину, через яку російські соцмережі почали працювати як мінімум у частини клієнтів, обіцяли з'ясувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Однокласники" і ще низки пропагандистських ресурсів країни-окупанта був обмежений за указом п’ятого президента Петра Порошенка в травні 2017 року.

Згідно з постановою, заборона вводиться строком на три роки, зокрема буде діяти до травня 2020 року.

Також доступ був заблокований до всіх сервісів "Яндекса", крім головної сторінки пошуковика. Доступ до соцмереж заблокований у рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group. Провайдери ж мають заблокувати доступ до самого сайту Mail.ru.

Заблоковані будуть і сайти антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" та DrWeb.

Крім того, економічні санкції (блокування активів, заборону на транзакції і мовлення) введені проти найбільших російських телекомпаній: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Зірка", ТНТ, РЕН, ОТР.

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Місце
Україна
Теги
соцмережі вконтакте
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Южный Гарик
Южный Гарик
Окуеть зрада, теперь инфовийска РФ, окончательно разобьют шароварных воинов свитла....
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Все время кричите о свободе, а у самих то то заблокировано, то это. За вас решают, с кем общаться, что смотреть, кого слушать. Хотя заставлять слушать Джамалу, это жестоко.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Помойку снова разрешили ))) Кому нужна она? Правильно - дерьму! Понюхал помоечку - расеей пахнет!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Кацaп Кацaпыч, если никому не нужно, то чего блокировали? где логика?
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